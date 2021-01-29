  • الرئيسية
    • / سياسة

    سياسة


    وزارة الدفاع تنشر مقطع فيديو عن قرية جوفارلي المحررة في محافظة فضولي (فيديو)

    ٢٩.٠١.٢٠٢١ [١٣:١٦]

    باكو، 29 يناير / كانون الثاني، (أذرتاج)

    نشرت وزارة الدفاع الاذربيجانية مقطع فيديو عن قرية حوفارلي بمحافظة فضولي المحررة من وطأة الاحتلال الأرميني.

    يذكر أن القوات المسلحة الأرمنية احتلت القرية في عام 1993.

    قام الجيش الأذربيجاني الذي وجه ضربة ساحقة للعدو في الحرب الوطنية بتحرير القرية في 17 أكتوبر من عام 2020.

    تقدم وكالة أذرتاج هذا الفيديو:

    https://video.azertag.az/files/video/2021/1/1611904757374356413.mp4

    AZERTAG.AZ :وزارة الدفاع تنشر مقطع فيديو عن قرية جوفارلي المحررة في محافظة فضولي (فيديو)
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٢٨.٠١.٢٠٢١ [٢١:٢٧]
    وفد قوات البحرية العسكرية الأذربيجانية يزور تركيا
    ٢٨.٠١.٢٠٢١ [٢١:٠٢]
    وزارة الدفاع تنشر مقطع فيديو عن قرية زارقار المحررة في محافظة فضولي (فيديو)
    ٢٨.٠١.٢٠٢١ [١٥‎:٢٥‎]
    وزارة الدفاع تنشر مقطع فيديو عن قرية عليبكلي المحررة في محافظة كالبجر (فيديو)
    ٢٧.٠١.٢٠٢١ [١٨:٥‎٤]
    وزارة الدفاع تنشر مقطع فيديو عن قرية خلفشه المحررة في محافظة فضولي (فيديو)
    وزارة الدفاع تنشر مقطع فيديو عن قرية جوفارلي المحررة في محافظة فضولي (فيديو) وزارة الدفاع تنشر مقطع فيديو عن قرية جوفارلي المحررة في محافظة فضولي (فيديو) وزارة الدفاع تنشر مقطع فيديو عن قرية جوفارلي المحررة في محافظة فضولي (فيديو) وزارة الدفاع تنشر مقطع فيديو عن قرية جوفارلي المحررة في محافظة فضولي (فيديو)