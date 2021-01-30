الوزير: قاتل 671 مدرس في الحرب الوطنية وضربوا أمثلة البسالة

باكو، 30 يناير، أذرتاج

قال أمين أمر الله يف انه مما يبعث السرور والاعتزاز أن 20 مديرا و32 نائب مدير و671 مدرس كانوا في صفوف المنضمين الى التعبئة الجزئية المعلنة لتحرير اراضي الوطن من الاحتلال وضربوا أمثلة البسالة.

أفادت أذرتاج عن أمر الله يف وزير التعليم قوله في اجتماع عقده مع موظفي التعليم المشاركين في الحرب الوطنية إن 20 موظف التعليم استشهدوا في الحرب الوطنية الـ44 يوما وضربوا امثلة البسالة والشجاعة ومنحت لهم مختلفة الاوسمة بالمرسوم الرئاسي بعد الشهادة.

وشدد الوزير امر الله يف كذلك على أن الحرب قد أثرت سلبيا على التعليم ايضا مفيدا أن هذه الحرب أودت بحياة 10 تلاميذ والحقت أضرارا كبيرة بالنبية التحتية التعليمية حيث تضرر 60 مؤسسة تعليمية بالهدم والتدمير.