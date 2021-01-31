  • الرئيسية
    • / علم وتعليم

    علم وتعليم


    وزير التعليم يبحث مع سفير رومانيا الوضع الحالي وآفاق التنمية لعلاقات البلدين في مجال التعليم

    ٣١.٠١.٢٠٢١ [٠١:١٦]

    باكو، 30 يناير، أذرتاج

    التقى وزير التعليم أمين أمر الله يف في 29 يناير بسفير رومانيا في البلد دان ايانكو.

    أفادت أذرتاج عن بيان الوزارة أن الاجتماع ارتكز على بحث الوضع الحالي للعلاقات في مجال التعليم بين أذربيجان ورومانيا وآفاق تنميتها.

    كما اكد الطرفان على ضرورة ترويج التعاون ما بين الجامعات.

    AZERTAG.AZ :وزير التعليم يبحث مع سفير رومانيا الوضع الحالي وآفاق التنمية لعلاقات البلدين في مجال التعليم
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٣٠.٠١.٢٠٢١ [٢٠:١٠]
    الوزير: قاتل 671 مدرس في الحرب الوطنية وضربوا أمثلة البسالة
    ٢٧.٠١.٢٠٢١ [١٩:٥‎٨]
    وزارة التعليم: تطعيم المدرسين على اساس طوعي
    ٢٦.٠١.٢٠٢١ [١١:٢٣]
    خبير جغرافي: خلال 5 سنوات الماضية، مستوى سطح المياه في بحر الخزر انخفض بوتيرة أسرع
    ٢٦.٠١.٢٠٢١ [١١:٠٢]
    المؤتمر الدولي في جامعة أذربيجان الحكومية للاقتصاد: التراث المسيحي الألباني لأذربيجان - معبد خوداونغ
    وزير التعليم يبحث مع سفير رومانيا الوضع الحالي وآفاق التنمية لعلاقات البلدين في مجال التعليم