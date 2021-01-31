وزير التعليم يبحث مع سفير رومانيا الوضع الحالي وآفاق التنمية لعلاقات البلدين في مجال التعليم
AzerTAg.az
٣١.٠١.٢٠٢١ [٠١:١٦]
باكو، 30 يناير، أذرتاج
التقى وزير التعليم أمين أمر الله يف في 29 يناير بسفير رومانيا في البلد دان ايانكو.
أفادت أذرتاج عن بيان الوزارة أن الاجتماع ارتكز على بحث الوضع الحالي للعلاقات في مجال التعليم بين أذربيجان ورومانيا وآفاق تنميتها.
كما اكد الطرفان على ضرورة ترويج التعاون ما بين الجامعات.
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