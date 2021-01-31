تمديد مدة قبول طلبات لبرنامج المنحة الدراسية للدكتورة في تركيا

باكو، 31 يناير (أذرتاج).

تم تمديد مدة قبول الوثائق والطلبات لبرنامج المنحة الدراسية لمستوى الدكتورة في مؤسسات التعليم العالي في تركيا خلال السنة الدراسية 2021-2022.

افادت وكالة اذرتاج نقلا عن وزارة التعليم ان باب قبول الوثائق مفتوح حتى 20 فبراير. يمكن التعرف على التفاصيل في الرابط:

htp.edu.az/uploads/fileuploads/2021/01/715ba0b8a533454c959c04de1f9bb25e.pdf