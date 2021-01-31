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    علم وتعليم


    تمديد مدة قبول طلبات لبرنامج المنحة الدراسية للدكتورة في تركيا

    ٣١.٠١.٢٠٢١ [١٩:٠١]

    باكو، 31 يناير (أذرتاج).

    تم تمديد مدة قبول الوثائق والطلبات لبرنامج المنحة الدراسية لمستوى الدكتورة في مؤسسات التعليم العالي في تركيا خلال السنة الدراسية 2021-2022.

    افادت وكالة اذرتاج نقلا عن وزارة التعليم ان باب قبول الوثائق مفتوح حتى 20 فبراير. يمكن التعرف على التفاصيل في الرابط:

    htp.edu.az/uploads/fileuploads/2021/01/715ba0b8a533454c959c04de1f9bb25e.pdf

     

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