تمديد مدة قبول طلبات لبرنامج المنحة الدراسية للدكتورة في تركيا
AzerTAg.az
٣١.٠١.٢٠٢١ [١٩:٠١]
باكو، 31 يناير (أذرتاج).
تم تمديد مدة قبول الوثائق والطلبات لبرنامج المنحة الدراسية لمستوى الدكتورة في مؤسسات التعليم العالي في تركيا خلال السنة الدراسية 2021-2022.
افادت وكالة اذرتاج نقلا عن وزارة التعليم ان باب قبول الوثائق مفتوح حتى 20 فبراير. يمكن التعرف على التفاصيل في الرابط:
htp.edu.az/uploads/fileuploads/2021/01/715ba0b8a533454c959c04de1f9bb25e.pdf
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