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    سياسة


    وزارة الدفاع تنشر مقطع فيديو عن قرية قولار المحررة في محافظة أغدام (فيديو)

    ٠١.٠٢.٢٠٢١ [١٥‎:٠٨]

    باكو، 1 فبراير / شباط، (أذرتاج)

    نشرت وزارة الدفاع الاذربيجانية مقطع فيديو عن قرية قولار المحررة في محافظة أغدام من وطأة الاحتلال الأرميني.

    تقدم وكالة أذرتاج هذا الفيديو:

    https://video.azertag.az/files/video/2021/1/16120782552105746578.mp4

    AZERTAG.AZ :وزارة الدفاع تنشر مقطع فيديو عن قرية قولار المحررة في محافظة أغدام (فيديو)
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