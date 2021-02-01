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    وزارة الدفاع تنشر مقطع فيديو عن قرية قاراخانجالي المحررة في محافظة كالبجر (فيديو)

    ٠١.٠٢.٢٠٢١ [١٦:٢٤]

    باكو، 1 فبراير / شباط، (أذرتاج)

    نشرت وزارة الدفاع الاذربيجانية مقطع فيديو عن قرية قاراخانجالي المحررة في محافظة كالبجر من وطأة الاحتلال الأرميني.

    تم احتلال القرية عام 1993 من قبل القوات المسلحة الأرمينية. وبحسب البيان الثلاثي الذي وقعه رئيس أذربيجان ورئيس روسيا ورئيس وزراء أرمينيا في 10 نوفمبر نتيجة حرب قاراباغ الثانية، تم تسليم محافظة كالبجر إلى أذربيجان في 25 نوفمبر عام 2020.

    يمكن مشاهدته في هذا الرابط:

    https://video.azertag.az/files/video/2021/1/16121695772250815743.mp4

    AZERTAG.AZ :وزارة الدفاع تنشر مقطع فيديو عن قرية قاراخانجالي المحررة في محافظة كالبجر (فيديو)
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