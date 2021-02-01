وزارة الدفاع تكشف عن حجم التبرعات لصندوق دعم القوات المسلحة الأذربيجانية

باكو، 1 فبراير، أذرتاج

نشرت وزارة الدفاع بيانا حول حجم التبرعات لصندوق دعم القوات المسلحة الأذربيجانية لأول فبراير شباط المستهل.

أفادت أذرتاج عن بيان الوزارة أن حجم الأموال المجموعة في صندوق دعم القوات المسلحة الأذربيجانية بلغ لأول فبراير الحالي 212 مليون و 156 ألف و 42ر968 مانات و 11 مليونا و 176 ألف و 65ر390 دولار أمريكي و 183 الف و 92ر484 يورو و 593 الف و 33ر924 ليرة تركية و 72ر1844 جنيه استرليني و 5 ملايين و398 الف و 550 روبل روسي.