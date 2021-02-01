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    نائب رئيس الخطوط الجوية: دارسات تحديد مكان إنشاء مطار دولي إما في كلبجار وإما في لاتشين جارية

    ٠١.٠٢.٢٠٢١ [٢٣:٠١]

    فضولي، 1 فبراير، أذرتاج

    قال اعتبار حسينوف إن دراسات جارية لتحديد مكان إنشاء مطار إما في أراضي كلبجار وإما في أراضي لاتشين.

    أفادت أذرتاج عن حسينوف نائب رئيس شركة الخطوط الجوية الأذربيجانية أذال قوله إن الاراضي المذكورة تتسم بتضاريس معقدة للغاية وذلك يطلب باجراء دراسة واسعة جدا من حيث أمن الطيران. وزاد أن المطار الذي سيشيد في تلك الأراضي تستجيب لمعايير دولية. ومكان مطار جديد سيحدد الى نهاية شهر ابريل العام الحالي.

    AZERTAG.AZ :نائب رئيس الخطوط الجوية: دارسات تحديد مكان إنشاء مطار دولي إما في كلبجار وإما في لاتشين جارية
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