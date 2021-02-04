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    وزارة الدفاع تنشر مقطع فيديو عن قرية قارازينالي المحررة في محافظة أغدام (فيديو)

    ٠٤.٠٢.٢٠٢١ [١٤:٤٣]

    باكو، 4 فبراير / شباط، )أذرتاج(

    نشرت وزارة الدفاع الاذربيجانية مقطع فيديو عن قرية قارازينالي المحررة في محافظة أغدام من وطأة الاحتلال الأرميني.

    يذكر أنه تم احتلال القرية عام 1993 من قبل القوات المسلحة الأرمينية. وبحسب البيان الثلاثي الذي وقعه رئيس أذربيجان ورئيس روسيا ورئيس وزراء أرمينيا في 10 نوفمبر نتيجة حرب قاراباغ الثانية، تم تسليم محافظة أغدام إلى أذربيجان في 20 نوفمبر عام 2020.

    تقدم وكالة أذرتاج هذا الفيديو:

    https://video.azertag.az/files/video/2021/1/161235971491037821.mp4

    AZERTAG.AZ :وزارة الدفاع تنشر مقطع فيديو عن قرية قارازينالي المحررة في محافظة أغدام (فيديو)
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