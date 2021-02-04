"إيروفلوت" تطلق رحلاتها في اتجاه موسكو - باكو – موسكو

باكو، 4 فبراير (أذرتاج).

بدأت شركة الخطوط الجوية الروسية "إيروفلوت" تسيير رحلات خاصة في اتجاه موسكو - باكو - موسكو (مطار "شيريميتيفو").

سيتم تشغيل الرحلات الجوية مرتين في الأسبوع - يومي الاثنين والخميس.

ستصل الرحلة الأولى لشركة الطيران الى باكو في 18 فبراير في تمام الساعة 01:25 ، وتغادر العاصمة الأذربيجانية في الساعة 02:55 بالتوقيت المحلي.

بالإضافة إلى ذلك، اعتبارًا من 17 فبراير، ستبدأ شركة الطيران الوطنية "أزال" أيضًا في تشغيل رحلات خاصة في اتجاه باكو - موسكو - باكو. سيتم تشغيل الرحلات إلى مطار "دوموديدوفو" بمعدل مرتين في الأسبوع - يومي الأربعاء والأحد.

يحق فقط للأشخاص المدرجين في الموقع الإلكتروني لوزارة الشؤون الخارجية في الاتحاد الروسي دخول روسيا أثناء جائحة COVID-19: https://www.mid.ru/informacia-dla-rossijskih-i-inostrannyh- grazdan-v-svazi-s-koronavirusnoj-infekciej / - / asset_publisher / UUDFpNltySPE / content / id / 4157104 إلى جانب المواطنين الأذربيجانيين، يُسمح للفئات التالية من المواطنين برحلات جوية من موسكو إلى باكو:

- موظفو ورؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصليات في أذربيجان وأفراد أسرهم؛

- الأجانب الذين يكون أفراد أسرهم (أزواج أو آباء أو أطفال قاصرون) من مواطني أذربيجان؛

- الأجانب الذين لديهم تصريح عمل في أذربيجان؛

- الأجانب الذين لديهم تصريح إقامة دائمة أو مؤقتة في أذربيجان؛

- الطلاب الأجانب الذين يدرسون في جامعات أذربيجان.