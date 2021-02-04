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    إنشاء رصيد الحرب الوطنية لدى متحف التاريخ الوطني

    ٠٤.٠٢.٢٠٢١ [٢٣:١٥‎]

    باكو، 4 فبراير، أذرتاج

    أنشأ متحف التأريخ الوطني رصيد الحرب الوطنية بغية عرض النصر التاريخي المهيب المحقق بالبسالة العظيمة من قبل الشعب الأذربيجاني خلال الحرب الوطنية وتخليذ الذكرى المجيدة للشهداء.

    وقال المتحف في بيان إنه يقبل ويستلم الاشياء الخاصة بالضباط والجنود الشهداء في حربي قراباغ الاولى والثانية وكذلك ما يخص بمشاركي الحرب مما بقي من القتالات.

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    إنشاء رصيد الحرب الوطنية لدى متحف التاريخ الوطني