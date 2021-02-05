باكو، 5 فبراير، أذرتاج وقع قصر حيدر علييف ومركز الموقام الدولي 5 فبراير على مذكرة تعاون في تطوير التعاون في مجال الثقافة والفنون الجميلة وتعزيز العلاقات المهنية ودعاية قيمنا الوطنية المعنوية وتراثنا الثقافي واعداد ووضع مشاريع مشتركة وضمان تنظيم وعقد مختلف الفعاليات والمهرجانات واللقاءات.

AZERTAG.AZ : توقيع مذكرة تعاون بين قصر حيدر علييف ومركز الموقام الدولي

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