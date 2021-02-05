53 طالبا من جامعة ADA سيدرسون في جامعات أجنبية في فصل الربيع

باكو، 5 فبراير، أذرتاج

سيشارك 53 طالباً من البكلوريوس من جامعة ADA في برنامج تبادل في تخصصاتهم وسيدرسون في جامعات واقعة في 15 دولة مختلفة خلال فصل الربيع.

وستشمل قائمة الجامعات 21 جامعة من إيطاليا وفرنسا وألمانيا وتركيا وروسيا ولاتفيا وليتوانيا وإستونيا وهونغاري وجمهورية التشيك والدول الأخرى التي وقعت مذكرات تفاهم مع جامعة ADA.

تشمل قائمة الطلبة الذين سيستفيدون من التبادل التعليمي 21 طالباً من كلية الأعمال و16 طالبًا من كلية العلاقات الدولية و16 طالباً من كلية تكنولوجيا المعلومات والهندسة. ومنهم 13 من الطلاب الذين يتقاضون منحة إيراسموس + الدراسية. تم اختيارهم لبرنامج التبادل من خلال إظهار الأداء الأكاديمي ذي الصلة واجتياز مرحلة الاختيار.

أعرب طالب ADA مراد قاسم زاده المستفيد من فرصة تبادل التعليم عن ثقته في أنه من خلال الدراسة في جامعة كا فوسكاري في إيطاليا، سيكتسب معرفة ومهارات ومعارف ثقافية جديدة ويطور نفسه.

وتجدر الإشارة إلى أن العدد الإجمالي للشركاء الأكاديميين الدوليين لجامعة ADA التي وقعت اتفاقيات مع 13 جامعة جديدة في مجال التعليم في العام الماضي وصل الآن إلى 98. تخطط الجامعة لزيادة عدد الشركاء الأكاديميين هذا العام أيضًا لدعم الطلب في اكتساب الخبرة في البيئة التعليمية الدولية.