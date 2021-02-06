عقد مؤتمر مكرس للذكرى المئوية للعالم الشهير لطفي زاده

باكو، 6 فبراير، أذرتاج

عقدت لجنة الدولة للعمل مع المغتربين مؤتمراً عبر الاتصال المرئي تكريسا للذكرى المئوية للعالم البارز ومؤسس نظرية المنطق الضبابي والعضو الفخري في الأكاديمية الوطنية الأذربيجانية للعلوم البروفيسور لطفي زاده.

وأبلغت اللجنة لوكالة أذرتاج أنه حضر المؤتمر بالفيديو نواب رئيس لجنة الدولة للعمل مع المغتربين ايلشاد علييف ووليه حاجييف وواقف سيدبيوف والعلماء الأذربيجانيين الذين يعيشون في أذربيجان وتركيا واليابان والصين وبريطانيا العظمى وروسيا وألمانيا وفرنسا واستراليا ونيدرلاند والدول الأخرى والمسئولون وممثلو منظمات الشتات الأذربيجاني ووسائل الإعلام.

أدار الحدث عضو الأكاديمية الوطنية الأذربيجانية للعلوم ورئيس جمعية "لطفي زاده للتراث والذكاء الاصطناعي" والدكتور في العلوم التقنية رفيق علييف ومدرس في جامعة أذربيجان الحكومية للنفط والصناعة والدكتور في العلوم التقنية أوليغ حسينوف.

افتتح نائبا رئيس لجنة الدولة وليه حاجييف والشاد علييف المؤتمر بالفيديو وحيّا الضيوف. يشار إلى أن الرئيس الاذربيجاني الذي يولى اهتماماً كبيراً بالعلم قد أصدر مرسوماً للاحتفال بالذكرى المئوية للعالم البارز لطفي زاده في بلادنا. لوحظ أن لطفي زاده كان مصدراً للفخر لمواطنيه بحياته وعمله العلمي وكان شديد الارتباط بوطنه التاريخي ودفن في زقاق الشرف (المقبرة الفخرية) في باكو حسب وصيته.

بعد ذلك، تم عرض الفيديو المكرس لحياة لطفي زاده وعمله العلمي.

قال مديرا المؤتمر رفيق علييف وأوليغ حسينوف إن لطفي زاده هو الشخص الذي غير علم العالم. وقدما معلومات مفصلة حول العمل العلمي للعالم. تم التأكيد على أنه اتخذ خطوة محفوفة بالمخاطر وغير متوقعة وأدى إلى تغيرات جادة في العلم بنظرياته الأساسية.

ثم ألقى كل من العضو المراسل في الأكاديمية الوطنية الأذربيجانية للعلوم الدكتور في العلوم الاقتصادية والأستاذ غورخماز إيمانوف ورئيس مجلس الإدارة لمؤسسة الصداقة والتعاون والتضامن التركية الأذربيجانية أيغون عطار وأستاذ المركز العلمي لتقنية النانو بجامعة "بيلكنت" الدكتور في العلوم الفيزيائية والرياضية رجل العلم الحائز على لقب الجدارة لأذربيجان أمرالله محمدوف ومحلل مشروع سوكار بابك كريموف والأستاذ في العلاقات الدولية بغرفة التجارة والتبادل بالجامعة التركية للاقتصاد والتكنولوجيا توغرول إسماعيلوف والأستاذ صالح سلطانسوي الأستاذ عمر أكين والعضو المراسل في أكاديمية العلوم الروسية زاهد غوجاييف والأستاذ في الجامعة التقنية الأذربيجانية الدكتوراه في العلوم التقنية شاهناز شاهبازوفا وأستاذة جامعة واترلو إلهام أخوندوف ورجل العلم الحائز على لقب الجدارة لأذربيجان الأكاديمي عاكف علي زاده والدكتور في جامعة طوكيو ورئيس مركز الصداقة الأذربيجاني الياباني خليل كالانتار ونائب رئيس مجلس االإدارة الذاتية الإقليمية الوطنية الثقافية الإقليمي للأذربيجانيين في منطقة موسكو هاشم علييف والآخرون كلمة في الحدث.

وصف المتحدثون لطفي زاده بأنه عبقري في كل العصور وقالوا إن مواطننا البارز تميز بمبادئه في العلم وتوسيع منطق أرسطو وخلق نظرية مختلفة. وأشير إلى أن نظريات لطفي زاده أدى قسطه لليابان والدول الأخرى وأعطت زخماً لابتكار روبوتات ذكية واستفاد العلماء وأتباعه من عمله العلمي.

تبادل المشاركون في الحدث ذكرياتهم الممتعة مستذكرين سنوات العمل مع العالم وخطبه في المؤتمرات العلمية.