  • الرئيسية
    • / علم وتعليم

    علم وتعليم


    بروناي دار السلام تعلن منحة دراسية لـ2021-2022

    ٠٦.٠٢.٢٠٢١ [٢٢:٠٤]

    باكو، 6 فبراير (أذرتاج).

    أعلنت بروناي دار السلام برنامج منحة دراسية على مستويي البكالوريوس والماجستر لسنتي 2021-2022.

    افادت أذرتاج نقلا عن وزارة التعليم الاذربيجانية ان قبول الطلب على برنامج المنحة الدراسية مفتوح حتى 15 فبراير. يمكن التعرف على نص الإعلان في موقع وزارة التعليم.

    AZERTAG.AZ :بروناي دار السلام تعلن منحة دراسية لـ2021-2022
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٠٦.٠٢.٢٠٢١ [٢٢:٢٥‎]
    عقد مؤتمر مكرس للذكرى المئوية للعالم الشهير لطفي زاده
    ٠٥‎.٠٢.٢٠٢١ [٢٢:٣٨]
    53 طالبا من جامعة ADA سيدرسون في جامعات أجنبية في فصل الربيع
    ٠٤.٠٢.٢٠٢١ [٢٣:١٥‎]
    إنشاء رصيد الحرب الوطنية لدى متحف التاريخ الوطني
    ٠٤.٠٢.٢٠٢١ [١٧:٥‎٦]
    استئناف التدريس الحضوري في بعض الاختصاصات الجامعية في اذربيجان
    بروناي دار السلام تعلن منحة دراسية لـ2021-2022