بروناي دار السلام تعلن منحة دراسية لـ2021-2022
AzerTAg.az
٠٦.٠٢.٢٠٢١ [٢٢:٠٤]
باكو، 6 فبراير (أذرتاج).
أعلنت بروناي دار السلام برنامج منحة دراسية على مستويي البكالوريوس والماجستر لسنتي 2021-2022.
افادت أذرتاج نقلا عن وزارة التعليم الاذربيجانية ان قبول الطلب على برنامج المنحة الدراسية مفتوح حتى 15 فبراير. يمكن التعرف على نص الإعلان في موقع وزارة التعليم.
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