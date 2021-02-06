بروناي دار السلام تعلن منحة دراسية لـ2021-2022

باكو، 6 فبراير (أذرتاج).

أعلنت بروناي دار السلام برنامج منحة دراسية على مستويي البكالوريوس والماجستر لسنتي 2021-2022.

افادت أذرتاج نقلا عن وزارة التعليم الاذربيجانية ان قبول الطلب على برنامج المنحة الدراسية مفتوح حتى 15 فبراير. يمكن التعرف على نص الإعلان في موقع وزارة التعليم.