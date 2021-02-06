أذربيجان رفضت حسابات ايران في إنشاء المحطتين الكهرومائيتين وتوصلت الى اتفاق على نموذج حسابي بديل من شركة استشارية استكمال إنشاء محطتي خدافرين وقيز قلعة سي الكهرومائيتين 94 % و90 %

باكو، 6 فبراير، أذرتاج

قالت وزارة الطاقة إن أعمال انشاء محطتي خدافرين وقيز قلعة سي الكهرومائيتين على نهر أراز بين أذربيجان وايران استكملت بنسبتي 94 في المائة و90 في المائة على التوالي.

أفادت أذرتاج عن بيان الوزارة أن ايران قدمت رسميا الى أذربيجان مقترحات بشأن وثيقة تقييم التأثير على البيئة المعدة من قبل أذربيجان في إنشاء واستخدام محطتي أوردوباد ومارازاد الكهرومائيتين بين أذربيجان وايران. وقرر الطرفان خلال اجتماعات منعقدة في جمهورية نخجوان ذات الحكم الذاتي الأذربيجانية بمواصلة التعاون الرامي الى تسريع إنشاء المحطتين بجانب تفقد ميداني لأعمال الانشاء الجارية لدى محطة أوردوباد الكهرومائية. واعمال توفيق وثيقة تقييم التأثير على البيئة تواصل حاليا. كما أن اللجنة الفنية المشتركة تقدمت بطلب السماح بمواصلة انشاء محطة اوردوباد الكهرومائية الى الجانب الايراني.

واستمرت الاعمال لتنفيذ الفعاليات المخططة في مجال مواصلة انشاء محطتي خدافرين وقيز قلعة سي الكهرومائيتين واستخدامهما ومن طاقتهما واحتياطياتهما المائية. وردت بعد دراسات اولية على حسابات مقدمة من قبل ايران في المصروفات لإنشاء محطة خدافرين الكهرومائية والاضرار الملحقة وقدمت مقترحات اولية الى الجانب الايراني بشأن تكاليف الانشاء والاضرار الملحقة بطرف ايران واحجام الاضرار الملحقة بطرف أذربيجان بالاخذ بعين الاعتبار التكاليف المخططة في الاتفاقية. وابلغ الجانب الايراني انه لا يوافق مع هذه الارقام. وجلبت شركة استشارية الى العملية بتخصيص اموال على اساس مرسوم مجلس الوزراء الأذربيجاني الصادر في 14 يوليو 2020م. واسترشادا بحسابات ومنهج قدمتهما الشركة الاستشارية تم إداد نموذج حسابي بديل مقابل حسابات ايران خلال اجتماعات منعقدة في نخجوان وعرضت الى الطرف الايراني حسابات حول الدين الذي ستدفع أذربيجان والذي قدر بحجم 5ر127 مليون دولار. وحجم الدين الذي اقترح به الجانب الأذربيجاني قبل من قبل الطرف الايراني بشروط معينة وتم توقيع محضر. وفي الوقت ذاته، اتفق الطرفان على اختيار طالب من قبل أذربيجان بغية مواصلة الاعمال في المستقبل في المشروع. وتستمر الاعمال المذكورة حاليا.

كما عرضت ايران خطوط التنفيذ بالفعل لإنشاء محطة قيز قلعة سي الكهرومائية الى الجانب الأذربيجاني. وقدمت هذه المعلومات الى فريق العمل المعني بغية دراسة تلك الخطوط.

واعمال انشاء المحطتين على وشك الانتهاء حيث أن أعمال انشاء محطتي خدافرين وقيز قلعة سي الكهرومائيتين على نهر أراز بين أذربيجان وايران استكملت بنسبتي 94 في المائة و90 في المائة على التوالي.

وتستمر المناقشات حول انشاء المحطات الكهرومائية.