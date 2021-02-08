صدور كتاب "اذربيجان والقوقاز في "معجم البلدان"

باكو، 8 فبراير، أذرتاج

صدر كتاب "أذربيجان والقوقاز في "معجم البلدان" للاستاذة الدكتورة نرجيز علييفا نائبة مدير متحف التاريخ الاذربيجاني الوطني.

افادت وكالة اذرتاج نقلا عن المتحف ان الكتاب يتناول البيئة العلمية في مدن القرون الوسطى وعلاقاتها مع بلدان الخلافة. يحتوي الكتاب على معلومات عن المثقفين المعروفين وجغرافية اذربيجان والقوقاز والبيئة الاقتصادية السياسية والعلمية الثقافية فيها. صدر الكتاب بقرار من المجلس العلمي لدى المتحف. المحررة العلمية للكتاب هي نائلة وليخانلي مديرة متحف التاريخ الاذربيجاني الوطني.