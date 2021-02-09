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    سياسة


    ممثلو وسائل الإعلام يزورون الوحدات العسكرية لقوات الصواريخ والمدفعية (فيديو)

    ٠٩.٠٢.٢٠٢١ [١٤:٤٤]

    باكو، 9 فبراير / شباط، (أذرتاج)

    قام ممثلو وسائل الإعلام اليوم بزيارة الوحدات العسكرية لقوات الصواريخ والمدفعية.

    افادت وكالة اذرتاج انه خلال الزيارة تعرف ممثلو وسائل الإعلام على الأفراد ومنشآت المدفعية الحديثة وشاهدوا تنفيذ المهام العملية.

    تقدم وكالة أذرتاج هذا الفيديو:

    https://video.azertag.az/files/video/2021/1/16128596802729554782.mp4

    AZERTAG.AZ :ممثلو وسائل الإعلام يزورون الوحدات العسكرية لقوات الصواريخ والمدفعية (فيديو)
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