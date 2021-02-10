إجراء مناقشات حول مشروع محطة الطاقة الكهربائية الرياحية بقدرة 240 ميجاوات

باكو، 10 فبراير، أذرتاج

التقى وزير الطاقة برويز شهبازوف برئيس مجلس إدارة شركة "أكوا باور" (ACWA Power) محمد أبو نيان في إطار مؤتمر عبر الاتصال المرئي.

وتفيد أذرتاج استناداً إلى وزارة أنه قد ناقش الاجتماع الأعمال المنجزة والمخطط لها لمشروع محطة لتوليد الطاقة الكهربائية بواسطة طاقة الرياح بقدرة 240 ميغاواط بعد توقيع اتفاقيات الاستثمار وشراء الطاقة والتوصيل.

وأشار الوزير إلى عقد الاجتماع الخامس للجنة المنشأة بمرسوم من رئيس جمهورية أذربيجان "بشأن تدابير تنفيذ المشاريع التجريبية في استخدام مصادر الطاقة المتجددة" بتاريخ 5 ديسمبر 2019 وتم الإطلاع على المناقشات بشأن مشروع محطة لتوليد الطاقة الكهربائية بواسطة طاقة الرياح.

وتحدث رئيس الشركة عن الأعمال المنجزة في المشروع بالتعاون مع وزارة الطاقة وشركة "أذرإينرجي" المساهمة. وقد أشاد الجانبان بالكفاءة المهنية للخبراء المشاركين في المشروع وشكرهم على تعاونهم المثمر. وأشير إلى أن مستوى الثقة العالي بين طرفي العقد يعزز الاعتقاد في أن المشروع سينتهي في الوقت المحدد وبنجاح.

وأكد الجانبان خلال الاجتماع على ضرورة التدريبات والندوات وأنشطة تبادل المعلومات في الميدان، مشيرين إلى أن المشروع ليس مجرد مشروع تجاري بل هو مشروع لنقل المعرفة والخبرة.

وتجدر الإشارة إلى أنه تم توقيع الاتفاقيات ذات الصلة بمشروع محطة توليد طاقة الرياح بقدرة 240 ميجاوات بين وزارة الطاقة وشركة وشركة "أذرإينرجي" المساهمة وشركة "أكوا باور" في 29 ديسمبر من العام الماضي.