خمسون بالمائة من الطلبة سيتمكنون من الحصول على منح دراسية من ميزانية الدولة

باكو، 10 فبراير، أذرتاج

سيتمكن 50 % من الطلبة الذين يدرسون في مؤسسات التعليم العالي من الحصول على منح دراسية من ميزانية الدولة في العام الدراسي 2020-2021 .

أبلغت وزارة التعليم أذرتاج أن مرسوم الرئيس إلهام علييف "حول تدابير إضافية لتحسين نظام المنح في التعليم العالي" يتوخى إيصال نسبة عدد الطلبة الذين يتلقون منحاً دراسية إلى 50 % على الأقل من إجمالي عدد الطلبة بدءاً من العام الدراسي 2020-2021. لتحقيق هذا الهدف، تم تحديد عدد المنح الإضافية بأمر ذي صلة لوزير التعليم.

يصل عدد المنح الدراسية الإضافية الممولة من ميزانية الدولة للعام الدراسي 2020- 2021 إلى 20 ألفاً و365 منحة وهذا ما يزيد بـ27.3 % أو 4 آلاف و365 منحة دراسية عما كان في العام الدراسي السابق. وبذلك قد يصل عدد الطلبة الحاصلين على منح دراسية في العام الدراسي 2020-2021 إلى 50% من إجمالي عدد الطلبة الذين يدرسون. في العام الدراسي الحالي، سيحصل ما معدله 93 ألف طالب على منح دراسية من ميزانية الدولة.

تدل المنح الدراسية الإضافية المخصصة من ميزانية الدولة على زيادة اهتمام الدولة بتدريب الموظفين المهنيين المؤهلين تأهيلا ًعالياً في البلاد وخلق فرص إضافية للطلبة الذين يحققون نتائج عالية في التعليم لتلقي المنح الدراسية.

تجدر الإشارة إلى أن إجمالي عدد المنح الدراسية لكل عام دراسي وفقاً لـ"قواعد تعيين ودفع المنح الدراسية لطلبة الدكتوراه والتعليم العالي ومؤسسات التعليم العالي والتعليم الثانوي الخاص والمهني، وكذلك طلبة درجة الماجستير في الأكاديمية الوطنية الأذربيجانية للعلوم" والتي وافق عليها مجلس الوزراء يتكون من جمع عدد المنح الدراسية الإضافية وعدد الطلبة الذين يدرسون في شكل تعليم حضوري وتعليم غيابي على أساس طلب الدولة ونفقة الدولة. يتم تحديد توزيع المنح الدراسية الإضافية بين مؤسسات التعليم العالي على أساس حصة عدد الطلبة الملتحقين لكل مؤسسة من مؤسسات التعليم العالي من إجمالي عدد اطلبة الملتحقين لجميع مؤسسات التعليم العالي.