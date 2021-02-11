باكو، 11 فبراير / شباط، (أذرتاج) زار وزير الدفاع الاذربيجاني الجنرال ذاكر حسنوف اليوم تركيا تلبية لدعوة وزير الدفاع الوطني التركي خلوصي آكار. افادت وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الاعلامي لوزارة الدفاع ان الجنرال ذاكر حسنوف سيشاهد المرحلة النهائية من "تدريب شتاء 2021" في مدينة كارس.

AZERTAG.AZ : وزير الدفاع الأذربيجاني يزور تركيا

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