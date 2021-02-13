وزارة الدفاع تنشر مقطع فيديو عن قرية قارالار لمحافظة قوبادلي المحررة من وطأة الاحتلال الأرميني (فيديو)
AzerTAg.az
١٣.٠٢.٢٠٢١ [١٢:٥٤]
باكو، 12 فبراير / شباط، (أذرتاج)
نشرت وزارة الدفاع الاذربيجانية مقطع فيديو عن قرية قارالار لمحافظة قوبادلي المحررة من وطأة الاحتلال الأرميني.
يمكن مشاهدته في هذا الرابط:
https://video.azertag.az/files/video/2021/1/1613142959639353730.mp4
© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
المزيد...
١٣.٠٢.٢٠٢١ [١٨:٠١]
١١.٠٢.٢٠٢١ [١٤:٠٢]
١١.٠٢.٢٠٢١ [١٣:٢٩]
١٣.٠٢.٢٠٢١ [١٨:٠١]
١٣.٠٢.٢٠٢١ [١٢:٥٤]
١٣.٠٢.٢٠٢١ [١٢:٣٨]
١٣.٠٢.٢٠٢١ [١٩:٤٠]
١٣.٠٢.٢٠٢١ [١٣:١٠]
١٣.٠٢.٢٠٢١ [١٢:٢٤]
١٣.٠٢.٢٠٢١ [١٢:٣٠]
١٠.٠٢.٢٠٢١ [١٨:٤٩]
١٠.٠٢.٢٠٢١ [١٤:١٩]
٠٨.٠٢.٢٠٢١ [١٥:٤٢]
١٢.٠٢.٢٠٢١ [١٨:٠٣]
١٠.٠٢.٢٠٢١ [١٢:٤٤]
٠٥.٠٢.٢٠٢١ [٢٠:٥٩]
١١.٠٢.٢٠٢١ [٢٠:٣٧]
١١.٠٢.٢٠٢١ [٢٠:١٧]
٠٨.٠٢.٢٠٢١ [١٨:١٩]
٠٣.٠٢.٢٠٢١ [١٩:٢٣]
١٣.٠٢.٢٠٢١ [١٨:١٠]
١٣.٠٢.٢٠٢١ [٠٠:٥٤]
١٢.٠٢.٢٠٢١ [١٨:٢٧]
١٢.٠٢.٢٠٢١ [٢٣:٢٥]
١١.٠٢.٢٠٢١ [٢٢:٣٢]
١٠.٠٢.٢٠٢١ [٢٢:٢٢]
٠٩.٠٢.٢٠٢١ [٢٠:٠٥]
١٣.٠٢.٢٠٢١ [١٩:٤٥]
١٣.٠٢.٢٠٢١ [١٩:٠١]
١٢.٠٢.٢٠٢١ [١٩:١٢]
١٢.٠٢.٢٠٢١ [١٣:٥٣]
خطأ في تهجئة أو إملاء النص
ادخل ملاحظتك