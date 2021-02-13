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    جورجيا تستورد من أذربيجان 726 مليون كيلو واط ساعة من الطاقة الكهربائية خلال العام الماضي

    ١٣.٠٢.٢٠٢١ [١٩:٤٠]

    تبيليسي، 13 فبراير / شباط، (أذرتاج)

    استوردت جورجيا خلال العام الماضي 1.6 مليار كيلو واط ساعي من الطاقة الكهربائية بقيمة 64.5 مليون دولار و45 في المائة من حصة أذربيجان في المائة من حصة أذربيجان.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المشغل التجاري لنظام جورجيا للطاقة الكهربائية أن جورجيا استوردت من أذربيجان خلال الفترة المذكورة 726 مليون كيلو واط ساعي من الطاقة الكهربائية.

    حصلت جورجيا على الكهرباء من أذربيجان وروسيا وتركيا خلال العام الماضي. واستوردت جورجيا 570.6 مليون كيلو واط ساعي من الكهرباء من روسيا و313.1 مليون كيلو واط ساعي من تركيا.

    AZERTAG.AZ :جورجيا تستورد من أذربيجان 726 مليون كيلو واط ساعة من الطاقة الكهربائية خلال العام الماضي
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