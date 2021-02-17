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    توصيل الكهرباء الى مبان إدارية ومهمة في جبرايل وزنكيلان وقوبادلي وبلدة هادروت ومدينة شوشا

    ١٧.٠٢.٢٠٢١ [١٥‎:٤٩]

    باكو، 17 فبراير، أذرتاج

    بناء على مرسوم رئاسي، تقوم مؤسسة اذر إيشيق للطاقة الكهربائية ببالتدابير المعجلة لتزويد المباني المهمة الخاصة والادارية بالكهرباء في الاراضي المحررة من الاحتلال.

    افادت وكالة اذرتاج نقلا عن المؤسسة انها قامت بتوصيل الكهرباء بالخط الكهربائي الجديد الى المباني الادارية والخاصة الواقعة في جبرايل وزنكيلان وقوبادلي وبلدة هادروت وكذلك الى مدينة شوشا.

     

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    توصيل الكهرباء الى مبان إدارية ومهمة في جبرايل وزنكيلان وقوبادلي وبلدة هادروت ومدينة شوشا