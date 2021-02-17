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    اقتصاد


    زيادة صادرات الكهرباء في يناير

    ١٧.٠٢.٢٠٢١ [١٧:٠٥‎]

    باكو، 17 فبراير / شباط، (أذرتاج)

    زادت صادرات الكهرباء من أذربيجان خلال الشهر الماضي.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن لجنة الجمارك الحكومية الأذربيجانية أنه تم تصدير 175.1 مليون كيلوواط / ساعة من الكهرباء من البلد خلال الشهر الماضي.

    وزادت الصادرات 61.6 مليون كيلوواط / ساعة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. تم تصدير 3.4 مليون كيلوواط / ساعة من الكهرباء إلى إيران و12.7 مليون كيلوواط / ساعة إلى تركيا و7.2 مليون كيلوواط / ساعة إلى روسيا و151.8 مليون كيلوواط / ساعة إلى جورجيا.

    وبلغت واردات الكهرباء خلال الشهر 11 مليون كيلوواط / ساعة بزيادة 1.8 مليون كيلو وات / ساعة مقارنة بنفس الفترة من عام 2020. تم استيراد 3.3 مليون كيلوواط / ساعة من الكهرباء من إيران و7.7 مليون كيلوواط / ساعة من روسيا و0.004 مليون كيلوواط / ساعة من جورجيا.

    AZERTAG.AZ :زيادة صادرات الكهرباء في يناير
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    زيادة صادرات الكهرباء في يناير