زيادة صادرات الكهرباء في يناير

باكو، 17 فبراير / شباط، (أذرتاج)

زادت صادرات الكهرباء من أذربيجان خلال الشهر الماضي.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن لجنة الجمارك الحكومية الأذربيجانية أنه تم تصدير 175.1 مليون كيلوواط / ساعة من الكهرباء من البلد خلال الشهر الماضي.

وزادت الصادرات 61.6 مليون كيلوواط / ساعة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. تم تصدير 3.4 مليون كيلوواط / ساعة من الكهرباء إلى إيران و12.7 مليون كيلوواط / ساعة إلى تركيا و7.2 مليون كيلوواط / ساعة إلى روسيا و151.8 مليون كيلوواط / ساعة إلى جورجيا.

وبلغت واردات الكهرباء خلال الشهر 11 مليون كيلوواط / ساعة بزيادة 1.8 مليون كيلو وات / ساعة مقارنة بنفس الفترة من عام 2020. تم استيراد 3.3 مليون كيلوواط / ساعة من الكهرباء من إيران و7.7 مليون كيلوواط / ساعة من روسيا و0.004 مليون كيلوواط / ساعة من جورجيا.