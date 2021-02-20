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    وزارة الدفاع تنشر مقطع فيديو عن قرية بيرينجي آليبكلي لمحافظة زنجيلان المحررة من وطأة الاحتلال الأرميني (فيديو)

    ٢٠.٠٢.٢٠٢١ [١٥‎:٠٢]

    باكو، 19 فبراير / شباط، (أذرتاج)

    نشرت وزارة الدفاع الاذربيجانية مقطع فيديو عن قرية بيرينجي آليبكلي لمحافظة زنجيلان المحررة من وطأة الاحتلال الأرميني.

    يذكر أن القوات المسلحة الأرمنية احتلت القرية في عام 1993. قام الجيش الأذربيجاني الذي وجه ضربة ساحقة للعدو في الحرب الوطنية بتحريرها في 25 أكتوبر من عام 2020.

    يمكن مشاهدته في هذا الرابط:

    https://video.azertag.az/files/video/2021/1/16137136642849037931.mp4

    AZERTAG.AZ :وزارة الدفاع تنشر مقطع فيديو عن قرية بيرينجي آليبكلي لمحافظة زنجيلان المحررة من وطأة الاحتلال الأرميني (فيديو)
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