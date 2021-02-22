وزارة الدفاع تنشر مقطع فيديو عن قرية إيكينجي آليبكلي لمحافظة زنجيلان المحررة من وطأة الاحتلال الأرميني (فيديو)
AzerTAg.az
٢٢.٠٢.٢٠٢١ [١٣:٤٧]
باكو، 22 فبراير / شباط، (أذرتاج)
نشرت وزارة الدفاع الاذربيجانية مقطع فيديو عن قرية إيكينجي آليبكلي لمحافظة زنجيلان المحررة من وطأة الاحتلال الأرميني.
يمكن مشاهدته في هذا الرابط:
https://video.azertag.az/files/video/2021/1/16138932825736611511.mp4
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