وزارة الدفاع تنشر مقطع فيديو عن قرية سيرخافاند المحررة في محافظة أغدام (فيديو)

باكو، 23 فبراير / شباط، )أذرتاج(

نشرت وزارة الدفاع الاذربيجانية مقطع فيديو عن قرية سيرخافاند المحررة في محافظة أغدام من وطأة الاحتلال الأرميني.

يذكر أن القوات المسلحة الأرمينية احتلت قرية سيرخافاند الواقعة على الضفة اليسرى لنهر خاتشين وعلى احضان سلسلتي أولوباب وباليقايا في 12 مارس من عام 1992.

وبحسب البيان الثلاثي الذي وقعه رئيس أذربيجان ورئيس روسيا ورئيس وزراء أرمينيا في 10 نوفمبر نتيجة حرب قاراباغ الثانية، تم تسليم محافظة أغدام إلى أذربيجان في 20 نوفمبر عام 2020.

تقدم وكالة أذرتاج هذا الفيديو:

https://video.azertag.az/files/video/2021/1/16140625744014561358.mp4