دورة الاستشراف الاستراتيجي في خدمة اتخاد القرار تختتم أعمالها بمقر الإيسيسكو

باكو، 23 فبراير، أذرتاج

شهد مقر منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) في الرباط، اليوم الثلاثاء (23 فبراير 2021)، ختام الدورة التدريبية حول الاستشراف الاستراتيجي في خدمة اتخاد القرار، التي عقدتها الإيسيسكو) بالشراكة مع مؤسسة كونراد أدينهاور الألمانية، واستمرت على مدى يومين.

وقد تضمن برنامج اليوم الثاني من الدورة التدريبية محاضرة ألقاها الدكتور قيس الهمامي، مدير مركز الإيسيسكو للاستشراف الاستراتيجي، مؤطر الدورة، أكد فيها أهمية مجال الاستشراف باعتباره خطوة أولى نحو ضمان مستقبل أفضل، وشدد على ضرورة الانفتاح على هذا المجال خاصة بعالمنا الإسلامي. كما ناقش جميع الأفكار والآراء التي طرحها المشاركون في الدورة خلال يومها الأول.

وأعقب ذلك عقد ورشات تدريبية تم خلالها تقسيم المشاركين إلى مجموعات صغيرة لمحاولة التطبيق العملي لما تناوله الشق النظري من الدورة، وتبادل الأفكار والمقترحات حول كيفية وضع السيناريوهات المختلفة للمستقبل، والآليات العلمية التي يمكن الاعتماد عليها في الاستشراف، وأهمية توفر المعلومات المفصلة حول هذه السيناريوهات لصناع القرار في المجالات المختلفة.

وفي الختام تسلم المشاركون شهادات اجتياز الدورة، والتي استفاد منها 60 طالبا من كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة محمد الخامس، ومعهد الدراسات العليا للتدبير (HEM) بالرباط، بالإضافة إلى الشباب المتدربين في القطاعات والإدارات المختلفة بمنظمة الإيسيسكو، ضمن برنامج دعم وبناء قدرات الشباب وتدريبهم على القيادة في مجالات التربية والعلوم والثقافة والاتصال.

تأتي هذه الدورة التدريبية، في إطار برنامج أطلقه مركز الاستشراف الاستراتيجي بالإيسيسكو، ويهدف إلى تنظيم دورات مماثلة لصالح الجامعات والشركات والجهات الفاعلة في المجتمع المدني بالدول الأعضاء في المنظمة، لتدريب الأطر والطلاب على اتخاذ القرار في مجالات عملهم، تماشيا مع توجهات الرؤية الجديدة للإيسيسكو، التي تقوم على ترسيخ ثقافة الاستباق وبناء قدرات الأفراد والمؤسسات على استشراف المستقبل، بعدما أكدت جائحة كوفيد 19، أهمية ذلك كوسيلة للتصدي للمتغيرات.