وزارة الدفاع تنشر مقطع فيديو عن قرية أغدام المحررة في محافظة خوجاوند (فيديو)

باكو، 24 فبراير / شباط، )أذرتاج(

نشرت وزارة الدفاع الاذربيجانية مقطع فيديو عن قرية أغدام المحررة في محافظة خوجاوند من وطأة الاحتلال الأرميني.

يذكر أن القوات المسلحة الأرمنية احتلت القرية في عام 1993. قام الجيش الأذربيجاني الذي وجه ضربة ساحقة للعدو في الحرب الوطنية بتحريرها في 9 نوفمبر لعام 2020.

تقدم وكالة أذرتاج هذا الفيديو:

https://video.azertag.az/files/video/2021/1/16141551934838521219.mp4