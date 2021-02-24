وزارة الدفاع تنشر مقطع فيديو عن قصف المواقع الارمينية بالطائرات خلال الحرب الوطنية
AzerTAg.az
٢٤.٠٢.٢٠٢١ [١٤:٤٠]
باكو، 24 فبراير / شباط، (أذرتاج)
نشرت وزارة الدفاع الاذربيجانية مقطع فيديو عن قصف المواقع الارمينية بطائرات "سو-25" وطائرات هليكوبتر قتالية اذربيجانية خلال الحرب الوطنية.
تقدم الوكالة هذا الفيديو:
https://video.azertag.az/files/video/2021/1/1614157088391429243.mp4
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