وزارة الدفاع تنشر مقطع فيديو عن قرية يوسفبكلي لمحافظة قوبادلي المحررة من وطأة الاحتلال الأرميني (فيديو)

باكو، 25 فبراير / شباط،(أذرتاج)

نشرت وزارة الدفاع الاذربيجانية مقطع فيديو عن قرية يوسفبكلي لمحافظة قوبادلي المحررة من وطأة الاحتلال الأرميني.

يذكر أن القوات المسلحة الأرمنية احتلت قرية يوسفبكلي الواقعة على بعد 23 كيلومترا جنوب شرق وسط محافظة قوبادلي وعلى ارتفاع 730 متر فوق مستوى سطح البحر في عام 1993. قام الجيش الأذربيجاني الذي وجه ضربة ساحقة للعدو في الحرب الوطنية بتحريرها في 25 أكتوبر من عام 2020.

يمكن مشاهدته في هذا الرابط:

https://video.azertag.az/files/video/2021/1/16142378721922965231.mp4