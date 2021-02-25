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    سياسة


    عقد لقاء مع وفد عسكري باكستاني في باكو

    ٢٥‎.٠٢.٢٠٢١ [١٩:٢٠]

    باكو، 25 فبراير / شباط، (أذرتاج)

    التقى نائب وزير الدفاع الاذربيجاني الجنرال كريم ولييف اليوم مع الرئيس التنفيذي العام لمنظمة شؤون الحدود بجمهورية باكستان الإسلامية الجنرال كمال أظفر والوفد المرافق له في إدارة التعاون العسكري الدولي بوزارة الدفاع.

    افادت وكالة اذرتاج نقلا عن المكتب الاعلامي لوزارة الدفاع ان الطرفين ناقشا في الاجتماع تطوير التعاون في المجالات العسكرية والعسكرية الفنية والتعليمية العسكرية والهندسية وغيرها. وأشارا الى أن التعاون بين جيشي البلدين على أساس العلاقات الودية والأخوية يتطور بنجاح.

    كما تبادل الجانبان وجهات النظر حول مشاركة متخصصين باكستانيين في تطهير الأراضي المحررة من الألغام والذخائر غير المنفجرة وكذلك الوضع الراهن وآفاق العلاقات العسكرية بين البلدين.

    AZERTAG.AZ :عقد لقاء مع وفد عسكري باكستاني في باكو
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