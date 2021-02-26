زيارة صحفيين أجانب لجنة الدولة للعمل مع المغتربين

باكو، 26 فبراير، أذرتاج

التقى أعضاء المجلس العالمي للصحفيين الزائرين لأذربيجان برئيس لجنة الدولة للعمل مع المغتربين فؤاد مرادوف.

أبلغت لجنة الدولة عن ذلك لوكالة أذرتاج.

وحضر الاجتماع ممثلون عن مختلف وسائل الإعلام في تركيا والولايات المتحدة واليابان وإسبانيا وإيران والمملكة المتحدة والمملكة العربية السعودية ولبنان.

وأطلع رئيس لجنة الدولة الصحفيين على وقائع مجزرة خوجالي التي تعد من أفظع عمليات الإبادة الجماعية في القرن الماضي وأعمال البربرية في الأراضي الأذربيجانية التي تحتلها أرمينيا منذ ما يقرب من 30 عاماً فضلاً عن قتل المدنيين والأطفال في المناطق السكنية البعيدة من منطقة النزاع. تحدث فؤاد مرادوف عن دور الشتات الأذربيجاني في إعلام المجتمع الدولي بالأحداث وفضح الأكاذيب الأرمنية وقدم معلومات مفصلة عن الاستفزازات التي يرتكبها الأرمن ضد الأذربيجانيين الذين يعيشون في الخارج، وحتى الصحفيين المغتربين المناوبين.

وفي إشارة إلى أن الصحفيين الأجانب قد زاروا أذربيجان مراراً وتكراراً وزاروا قره باغ عن طريق المجلس العالمي للصحفيين الذي يترأسه قال محمد علي ديمه إن المكانة الخاصة لأذربيجان بالنسبة لتركيا وقال إنهم سيبذلون قصارى جهدهم لنقل الحقيقة إلى المجتمع الدولي.

تلقى محمد علي ديمه الذي يصادف عيد ميلاده اليوم (امس)، التهنئة نيابة عن اللجنة الحكومية للعمل مع المغتربين.

وفي النهاية تم الرد على أسئلة الصحفيين الأجانب وتبادل الآراء معهم.