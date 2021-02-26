"أزال" تطلق رحلات خاصة من باكو إلى كييف

باكو، 26 فبراير، أذرتاج

ستطلق شركة الخطوط الجوية الأذربيجانية رحلات خاصة على خط باكو - كييف - باكو من 8 مارس.

أبلغت شركة الخطوط الجوية الأذربيجانية لوكالة أذرتاج أن "أزال" ستسير رحلات منتظمة على هذا الطريق مرتين في الأسبوع - يومي الاثنين والخميس. سيتم تشغيل الرحلات إلى مطار بوريسبول بكييف.

يمكنكم الحصول على تذاكر الطيران من خلال الرابط“www.azal.az” وكذلك التعرف على الجدول الزمني المتاح.

ركاب رحلة باكو-كييف:

- يجب أن يكون لهم الحق في دخول أراضي أوكرانيا. قواعد الدخول إلى أوكرانيا أثناء الوباء متاحة على موقع شركة الطيران. استخدموا هذا الرابط:

https://www.azal.az/az/information/covid-ukraine

- الحصول على شهادة عدم وجود إصابة بفيروس كورونا. يتم نشر قائمة العيادات في أذربيجان حيث يمكنك إجراء اختبار COVID-19 على موقع شركة الطيران:

https://www.azal.az/az/information/covid-clinics

ركاب رحلة كييف-باكو:

- يجب عليهم التحقق من حق دخول أراضي أذربيجان. يمكنك التعرف على قائمة الأشخاص المسموح لهم بدخول أراضي أذربيجان باستخدام الرابط التالي:

https://www.azal.az/az/information/covid-azerbaijan;

- الحصول على شهادة عدم وجود إصابة بفيروس كورونا. نتيجة الفحص يجب عرض رمز الاستجابة السريعة والذي سيتم التحقق منه في السجلات.

- الحصول على شهادة عدم وجود إصابة بفيروس كورونا نتيجة الفحص يجب عرض رمز الاستجابة السريعة (QR)، والذي سيتم التحقق منه في جداول التسجيل.

يمكنك إجراء اختبار عدوى فيروس كورونا (COVID-19) في كييف في إحدى العيادات المدرجة في هذه الصفحة. ستنمو هذه القائمة مع توسع شبكة العيادات الشريكة.

وفقاً لقرار مقر العمليات لمجلس وزراء جمهورية أذربيجان، يجب أن يظل جميع الركاب الذين يصلون إلى باكو عن طريق الجو في الحجر الصحي الانفرادي لمدة أسبوعين.

يجب على الركاب على كلا المسارين التأكد من أن نتائج الفحص صالحة لمدة 48 ساعة قبل الرحلة. في الوقت نفسه، يمكنك التعرف على قواعد النقل الخاصة التي تطبقها أزال أثناء الوباء: : https://youtu.be/-s-0s4o1L2M