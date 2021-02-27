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    سياسة


    وزارة الدفاع تنشر مقطع فيديو عن قرية أفنديلر لمحافظة قوبادلي المحررة من وطأة الاحتلال الأرميني (فيديو)

    ٢٧.٠٢.٢٠٢١ [١٣:٣٩]

    باكو، 27 فبراير / شباط،(أذرتاج)

    نشرت وزارة الدفاع الاذربيجانية مقطع فيديو عن قرية أفنديلر لمحافظة قوبادلي المحررة من وطأة الاحتلال الأرميني.

    يذكر أن القوات المسلحة الأرمنية احتلت قرية أفنديلر في عام 1993. قام الجيش الأذربيجاني الذي وجه ضربة ساحقة للعدو في الحرب الوطنية بتحريرها في 25 أكتوبر من عام 2020.

    يمكن مشاهدته في هذا الرابط:

    https://video.azertag.az/files/video/2021/1/16144075402035619951.mp4

    AZERTAG.AZ :وزارة الدفاع تنشر مقطع فيديو عن قرية أفنديلر لمحافظة قوبادلي المحررة من وطأة الاحتلال الأرميني (فيديو)
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