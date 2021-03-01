باكو، 1 مارس / آذار، (أذرتاج) وفقًا لخطة التدريب القتالي لهذا العام، تواصل بطاريات مدافع الهاون تدريبات على الرماية القتالية. افادت وكالة اذرتاج نقلا عن المكتب الاعلامي لوزارة الدفاع ان بطاريات مدافع الهاون أكملت بنجاح المرحلة التالية من عملية التدريب. https://video.azertag.az/files/video/2021/1/1614597137357521404.mp4

AZERTAG.AZ : تنفيذ المرحلة التالية من التدريبات على الرماية القتالية من قبل بطاريات مدافع الهاون (فيديو)

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