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    سياسة


    وزارة الدفاع تنشر مقطع فيديو عن قرية قولّوجه المحررة في محافظة أغدام (فيديو)

    ٠١.٠٣.٢٠٢١ [١٧:٣١]

    باكو، 1 مارس / آذار، )أذرتاج(

    نشرت وزارة الدفاع الاذربيجانية مقطع فيديو عن قرية قولّوجه المحررة في محافظة أغدام من وطأة الاحتلال الأرميني.

    يذكر أنه تم احتلال القرية في 16 نيسان عام 1993 من قبل القوات المسلحة الأرمينية. وبحسب البيان الثلاثي الذي وقعه رئيس أذربيجان ورئيس روسيا ورئيس وزراء أرمينيا في 10 نوفمبر نتيجة حرب قاراباغ الثانية، تم تسليم محافظة أغدام إلى أذربيجان في 20 نوفمبر عام 2020.

    تقدم وكالة أذرتاج هذا الفيديو:

    https://video.azertag.az/files/video/2021/1/16145787966106428660.mp4 

    AZERTAG.AZ :وزارة الدفاع تنشر مقطع فيديو عن قرية قولّوجه المحررة في محافظة أغدام (فيديو)
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