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    بحث آفاق تطوير التعاون العسكري بين اذربيجان وبيلاروس

    ٠٢.٠٣.٢٠٢١ [١٠:٥‎٥‎]

    باكو، 2 مارس، اذرتاج

    التقى وزير الدفاع الاذربيجاني ذاكر حسنوف في 1 مارس مع السفير البيلاروسي الجديد في البلد اندريه رافكوف.

    افادت وكالة اذرتاج ان الوزير هنأ السفير بمناسبة بدء نشاطه الدبلوماسي في اذربيجان متمنيا له النجاحات في نشاطه في مجال توسيع التعاون بين اذربيجان وبيلاروس.

    اعرب الوزير عن ثقته ان يساهم تعيين وزير الدفاع البلاروسي السابق سفيرا لبلاده في اذربيجان في المزيد من تطوير التعاون العسكري والفني العسكري بين البلدين.

    قال وزير الدفاع الاذربيجاني ان بلاده تبدي اهمية كبيرة للتعاون مع اذربيجان في كافة المجالات، بما فيها المجال العسكري مشيرا الى وجود امكانيات واسعة لتطوير التعاون العسكري الفني.

    من جانبه قال السفير انه يبذل قصارى جهده لتطوير العلاقات، لاسيما في المجال العسكري بين اذربيجان وبيلاروس.

    قال ان بلاروس حريصة على تطوير العلاقات الثنائية مع اذربيجان.

    كما تطرقت المناقشات الى مسألة ضرورة المزيد من تطوير العلاقات بين وزارتي الدفاع لكلا البلدين والتعاون العسكري.

     

    AZERTAG.AZ :بحث آفاق تطوير التعاون العسكري بين اذربيجان وبيلاروس
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