وزارة الدفاع تنشر مقطع فيديو عن قرية أوجبولاق المحررة في محافظة فضولي (فيديو)
AzerTAg.az
٠٢.٠٣.٢٠٢١ [١٩:١٧]
باكو، 2 مارس / آذار، (أذرتاج)
نشرت وزارة الدفاع الاذربيجانية مقطع فيديو عن قرية أوجبولاق بمحافظة فضولي المحررة من وطأة الاحتلال الأرميني.
تقدم وكالة أذرتاج هذا الفيديو:
https://video.azertag.az/files/video/2021/1/16146958636515228377.mp4
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