وزارة الدفاع تنشر مقطع فيديو عن قرية قاراده ره لمحافظة زنجيلان المحررة من وطأة الاحتلال الأرميني (فيديو)
AzerTAg.az
٠٦.٠٣.٢٠٢١ [١٣:٠٨]
باكو، 6 مارس / آذار، (أذرتاج)
نشرت وزارة الدفاع الاذربيجانية مقطع فيديو عن قرية قاراده ره لمحافظة زنجيلان المحررة من وطأة الاحتلال الأرميني.
يذكر أن القوات المسلحة الأرمنية احتلت القرية في عام 1993. قام الجيش الأذربيجاني الذي وجه ضربة ساحقة للعدو في الحرب الوطنية بتحريرها في 22 أكتوبر من عام 2020.
يمكن مشاهدته في هذا الرابط:
https://video.azertag.az/files/video/2021/1/16150158285950725567.mp4
© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
المزيد...
٠٥.٠٣.٢٠٢١ [١٩:٠٠]
٠٥.٠٣.٢٠٢١ [١٣:٤٢]
٠٤.٠٣.٢٠٢١ [١٥:١٧]
٠٦.٠٣.٢٠٢١ [١٤:٤٩]
٠٦.٠٣.٢٠٢١ [١٣:٠٨]
٠٦.٠٣.٢٠٢١ [٠٨:١٩]
٠٦.٠٣.٢٠٢١ [١٢:٤٥]
٠٦.٠٣.٢٠٢١ [١٢:٤٢]
٠٥.٠٣.٢٠٢١ [١٧:٥٥]
٠٥.٠٣.٢٠٢١ [١٦:٤١]
٠٣.٠٣.٢٠٢١ [٠٢:١١]
٢٣.٠٢.٢٠٢١ [١٩:٤١]
٢٢.٠٢.٢٠٢١ [٢٠:٣٦]
٢٢.٠٢.٢٠٢١ [١٨:٤٥]
٠٦.٠٣.٢٠٢١ [٠٢:١٣]
٠٢.٠٣.٢٠٢١ [١٩:١١]
٢٦.٠٢.٢٠٢١ [١٥:٠٥]
٢٣.٠٢.٢٠٢١ [١٩:٥٥]
١١.٠٢.٢٠٢١ [٢٠:٣٧]
١١.٠٢.٢٠٢١ [٢٠:١٧]
٠٨.٠٢.٢٠٢١ [١٨:١٩]
٠٣.٠٢.٢٠٢١ [١٩:٢٣]
٠٦.٠٣.٢٠٢١ [١٨:١٥]
٠٥.٠٣.٢٠٢١ [١٥:٤٢]
٠٤.٠٣.٢٠٢١ [١٧:٥٠]
٠٣.٠٣.٢٠٢١ [١٦:٥٧]
٠٢.٠٣.٢٠٢١ [١٤:٠٥]
٢٥.٠٢.٢٠٢١ [١٨:٢٣]
٢٥.٠٢.٢٠٢١ [١٧:٥٩]
٢٤.٠٢.٢٠٢١ [١٥:٤٣]
٠٦.٠٣.٢٠٢١ [٠٢:٢٦]
٠٥.٠٣.٢٠٢١ [٢٠:٢٨]
٠٥.٠٣.٢٠٢١ [١٨:٠٩]
٠٤.٠٣.٢٠٢١ [١٤:١٥]
خطأ في تهجئة أو إملاء النص
ادخل ملاحظتك