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    سياسة


    وزارة الدفاع تنشر مقطع فيديو عن قرية قورازيلي المحررة في محافظة فضولي (فيديو)

    ٠٩.٠٣.٢٠٢١ [١٤:٢٨]

    باكو، 9 مارس / آذار، (أذرتاج)

    نشرت وزارة الدفاع الاذربيجانية مقطع فيديو عن قرية قورازيلي بمحافظة فضولي المحررة من وطأة الاحتلال الأرميني.

    يذكر أن القوات المسلحة الأرمنية احتلت القرية في 2 يوليو من عام 1993، والتي يعود تأريخها الى القرنين الثامن عشر والتاسع عشر. قام الجيش الأذربيجاني الذي وجه ضربة ساحقة للعدو في الحرب الوطنية بتحرير القرية في 9 أكتوبر من عام 2020.

    تقدم وكالة أذرتاج هذا الفيديو:

    https://video.azertag.az/files/video/2021/1/16152696631897827363.mp4 

    AZERTAG.AZ :وزارة الدفاع تنشر مقطع فيديو عن قرية قورازيلي المحررة في محافظة فضولي (فيديو)
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