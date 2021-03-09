وزارة الدفاع تنشر مقطع فيديو عن قرية قورازيلي المحررة في محافظة فضولي (فيديو)

باكو، 9 مارس / آذار، (أذرتاج)

نشرت وزارة الدفاع الاذربيجانية مقطع فيديو عن قرية قورازيلي بمحافظة فضولي المحررة من وطأة الاحتلال الأرميني.

يذكر أن القوات المسلحة الأرمنية احتلت القرية في 2 يوليو من عام 1993، والتي يعود تأريخها الى القرنين الثامن عشر والتاسع عشر. قام الجيش الأذربيجاني الذي وجه ضربة ساحقة للعدو في الحرب الوطنية بتحرير القرية في 9 أكتوبر من عام 2020.

تقدم وكالة أذرتاج هذا الفيديو:

https://video.azertag.az/files/video/2021/1/16152696631897827363.mp4