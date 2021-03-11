الوزير: هناك فرص مواتية للشركات المجرية للمشاركة في المزادات في مجال الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في أذربيجان

باكو، 11 مارس، أذرتاج

التقى وزير الطاقة برويز شهبازوف بوفد برئاسة وزير الخارجية والتجارة المجري بيتر سيارتون الذي قام بزيارة عمل لبلدنا.

وأبلغت وزارة الطاقة أذرتاج أن الجانبين تبادلا وجهات النظر حول القضايا الناشئة عن التعاون في مجال الطاقة بين البلدين، بما في ذلك الدور المهم لأذربيجان في تنويع إمدادات الطاقة في أوروبا ولاسيما إمدادات الغاز.

وقال برويز شهبازوف إن هناك فرصاً مواتية للشركات المجرية لتعميق التعاون بين المؤسسات الحكومية والخاصة في البلدين، فضلاً عن المشاركة في المزادات في مجال الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في أذربيجان. ألفت الانتباه إلى أنشطة فريق العمل المعني بالطاقة الذي تم إنشاؤه بين حكومة جمهورية أذربيجان وحكومة المجر، والقضايا التي ستتم مناقشتها في الاجتماع المقبل المقرر عقده في النصف الثاني من هذا العام.

وقال بيتر سيارتون إن شركات بلاده مهتمة بالمشاركة في إعادة إعمار الأراضي المحررة في وقت ظهرت فيه حقائق جديدة في المنطقة بعد انتصار أذربيجان في الحرب الوطنية. وفي معرض إشارته إلى أهمية ممر الغاز الجنوبي بالنسبة للمجر من حيث مصادر الغاز وتنويع المسارات، أعرب الوزير عن اهتمامه بتوسيع المشروع إلى وسط أوروبا، مؤكداً أهمية ربط خطوط الأنابيب.

كما تم خلال الاجتماع بحث عدد من الموضوعات الأخرى ذات الاهتمام المشترك.