مناقشة علاقات التعاون بين جامعة باكو الحكومية وجامعة قطر
AzerTAg.az
١٢.٠٣.٢٠٢١ [٠٣:٠٠]
باكو، 12 مارس (أذرتاج)
جرى لقاء عبر الاتصال المرئي بين رئاستي جامعة باكو الحكومية وجامعة قطر بحضور السفير الاذربيجاني في قطر والسفير القطري في اذربيجان.
افادت وكالة اذرتاج نقلا عن سفارة جمهورية اذربيجان في دولة قطر ان اللقاء جمع تحت سقفه رئيس جامعة باكو الحكومية التشين بابايف ورئيس جامعة قطر حسن الدرهم والسفير الاذربيجاني في قطر رشاد اسماعيلوف والسفير القطري في اذربيجان فيصل بن عبدالله حمد عبدالله آل حنزاب الى جانب خبراء من كلا الجامعتين.
نوقشت في اللقاء آفاق تطوير التعاون بين الجامعتين.
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