صدور كتاب "قصر الخورنق: التاريخ والحقيقة الفنية"

باكو، 12 مارس، أذرتاج

هل قصة نعمان وسمنار أسطورة أم حقيقة تاريخية؟ يتم البحث عن إجابة هذا السؤال في كتاب ألفه السكرتير العلمي لمعهد محمد فضولي للمخطوطات ودكتور الفلسفة والأستاذ المشارك عزيزأغا نجفوف بعنوان "قصر الخورنق: التاريخ والحقيقة الفنية". والمستشار العلمي لهذه النشرة الجديدة هو الأكاديمي تيمور كريملي والمحرر العلمي للكتاب هو العضو المراسل في الأكاديمية الوطنية الأذربيجانية للعلوم نوشابه آراسلي والمراجعان هما الدكتور في العلوم اللغوية باشا كريموف ودكتور الفلسفة في العلوم اللغوية فيرودين غربانسوي.

أبلغ معهد المخطوطات وكالة أذرتاج عن ذلك. وقد أشير إلى أن حكاية "سيمنار ونعمان" في قصيدة "الحسنوات السبع" للشاعر الأذربيجاني العظيم نظامي كنجوي قد تم تحليله على ضوء المصادر التاريخية. تم تقديم معلومات مفصلة عن قصر الخورنق وشخصية نعمان وسمنار والمصادر الأولية التي استخدمها الشاعر في كتابة هذا العمل وغيرها.

يحتوي المنشور الجديد أيضاً على حقائق مثيرة للاهتمام حول قصر الخورنق وهو مبنى يوحد الموضوعين الرئيسيين للدراسة - سينينمار (سيمنار في القصيدة) ونعمان الذي خلد اسمه في التاريخ.

يتضمن الكتاب أيضاً مقتطفات من قصيدة نظامي كنجوي "الحسنوات السبع" والنص الأصلي باللغة الفارسية والترجمات اللغوية والشعرية إلى اللغة الأذربيجانية، بالإضافة إلى ترجمة من الفارسية إلى الإنجليزية.

يذكر ان الخورنق بناه النعمان بن امرؤ القيس أحد اشهر حكام المناذرة في القرن الرابع الميلادي. يعتقد انه كان واقعا في ارض العراق الحالي.