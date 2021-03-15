باكو، 15 مارس، أذرتاج قالت ادارة باكو للتعليم إن المدارس المتوسطة الثانوية أرقام 166 و248 و258 بالعاصمة باكو انتقلت الى التعليم عن بعد. أفادت أذرتاج عن بيان الادارة أن الفحوص صدقت على اصابة 2 بالمدرسة 166 و3 بالمدرسة 258 و7 بالمدرسة 248 من المدرسين والمعلمين بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 مما ادى الى تبديل التعليم الحضوري لدى كل منها الى التعليم عن بعد لمدة 14 يوما.

AZERTAG.AZ : 3 مدارس في العاصمة تنتقل الى التعليم عن بعد

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