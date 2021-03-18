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    انخفاض صادرات الكهرباء من أذربيجان

    ١٨.٠٣.٢٠٢١ [١٧:٣٧]

    باكو، 18 مارس / آذار، (أذرتاج)

    انخفضت صادرات الكهرباء من أذربيجان خلال شهري يناير - فبراير من عام 2021.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن لجنة الجمارك الحكومية الأذربيجانية أنه تم تصدير 404 مليون و24 ألف كيلوواط / ساعة من الكهرباء من البلد.

    كانت تكلفة تصدير الطاقة الكهربائية في نفس الفترة 16 مليونا و84 ألف دولار أمريكي.

    يذكر أنه تم تصدير 374.6 مليون كيلوواط / ساعة من الكهرباء من البلاد خلال شهرين من عام 2020 في حين كانت تكلفة التصدير 17.8 مليون دولار.

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