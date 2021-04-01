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    علم وتعليم


    مدارس في باكو وسومغايت وكنجه وشاكي ومحافظة ابشيرون تنتقل الى تعليم عن بعد ابتداء من 5 ابريل

    ٠١.٠٤.٢٠٢١ [٢١:٣٤]

    باكو، 1 أبريل (أذرتاج).

    يخطط الانتقال الى تعليم عن بعد في مدارس عامة في باكو وسومغايت وكنجه وشاكي ومحافظة ابشيرون ابتداء من 5 ابريل بسبب الجائحة. سيستمر التعليم بالدوام الجزئي في مدارس المحافظات والمدن الاخرى مع مراعاة متطلبات الحجر الصحي.

    يوصى متابعة الدروس في البرامج التعليمية التلفزيونية وعبر الانترنت.

    AZERTAG.AZ :مدارس في باكو وسومغايت وكنجه وشاكي ومحافظة ابشيرون تنتقل الى تعليم عن بعد ابتداء من 5 ابريل
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