باكو، 1 أبريل (أذرتاج). يخطط الانتقال الى تعليم عن بعد في مدارس عامة في باكو وسومغايت وكنجه وشاكي ومحافظة ابشيرون ابتداء من 5 ابريل بسبب الجائحة. سيستمر التعليم بالدوام الجزئي في مدارس المحافظات والمدن الاخرى مع مراعاة متطلبات الحجر الصحي. يوصى متابعة الدروس في البرامج التعليمية التلفزيونية وعبر الانترنت.

AZERTAG.AZ : مدارس في باكو وسومغايت وكنجه وشاكي ومحافظة ابشيرون تنتقل الى تعليم عن بعد ابتداء من 5 ابريل

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