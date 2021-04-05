  • الرئيسية
    • / علم وتعليم

    علم وتعليم


    صدور كتاب عن دراسة "كتاب تاج الادب" لعلاء الدين جلبي

    ٠٥‎.٠٤.٢٠٢١ [٢١:٠٧]

    باكو، 5 أبريل (اذرتاج).

    صدر كتاب دراسة المتن والنص المقارن ل"كتاب تاج الادب: لعلاء الدين جلبي" للدكتورة في الادب إينجي قاسملي الباحثة في معهد الاستشراق لدى اكاديمية العلوم الوطنية الاذربيجانية.

    افادت وكالة اذرتاج ان الباحثة اجرت دراسة متنية لكتاب تاج الادب وتناولت في الفصل الاول من كتابها عصر المؤلف وبيئته وإبداعه. في الفصل الثاني من الكتاب تحدثت المؤلفة عن مراحل تطور النثر التركي القديم ومواضيع وافكار الكتاب. يتناول الفصل الثالث من الكتاب الوصف والبحث العلمي لنسخ مخطوطات الكتاب.

    AZERTAG.AZ :صدور كتاب عن دراسة "كتاب تاج الادب" لعلاء الدين جلبي
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٠٥‎.٠٤.٢٠٢١ [٢١:١٧]
    مناقشة سبل تطوير العلاقات الاذربيجانية القطرية في التعليم العالي
    ٠١.٠٤.٢٠٢١ [٢١:٣٤]
    مدارس في باكو وسومغايت وكنجه وشاكي ومحافظة ابشيرون تنتقل الى تعليم عن بعد ابتداء من 5 ابريل
    ٢٩.٠٣.٢٠٢١ [١٩:٠٨]
    الحائزون على جائزة نوبل يناشدون الطلبة من أذربيجان وآسيا الوسطى
    ١٨.٠٣.٢٠٢١ [٢٣:٣٢]
    إعلان مسابقة في موضوع رمز قره باغ زهرة "خاري البلبل"
    صدور كتاب عن دراسة "كتاب تاج الادب" لعلاء الدين جلبي