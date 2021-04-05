صدور كتاب عن دراسة "كتاب تاج الادب" لعلاء الدين جلبي

باكو، 5 أبريل (اذرتاج).

صدر كتاب دراسة المتن والنص المقارن ل"كتاب تاج الادب: لعلاء الدين جلبي" للدكتورة في الادب إينجي قاسملي الباحثة في معهد الاستشراق لدى اكاديمية العلوم الوطنية الاذربيجانية.

افادت وكالة اذرتاج ان الباحثة اجرت دراسة متنية لكتاب تاج الادب وتناولت في الفصل الاول من كتابها عصر المؤلف وبيئته وإبداعه. في الفصل الثاني من الكتاب تحدثت المؤلفة عن مراحل تطور النثر التركي القديم ومواضيع وافكار الكتاب. يتناول الفصل الثالث من الكتاب الوصف والبحث العلمي لنسخ مخطوطات الكتاب.