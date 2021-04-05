مناقشة سبل تطوير العلاقات الاذربيجانية القطرية في التعليم العالي

باكو، 5 أبريل (أذرتاج).

التقى السفير الاذربيجاني في دولة قطر رشاد اسماعيلوف مع وزير التعليم والتعليم العالي القطري محمد بن عبد الواحد الحمادي.

افادت وكالة أذرتاج نقلا عن السفارة الاذربيجانية ان العلاقات بين البلدين ومسائل تطويرها في مجال التعليم كانت محط المناقشة في اللقاء.

تحدث السفير عن المشاريع المنفذة في السنوات الاخيرة. كذلك قدم معلومات عن الخطوات المتخذة في تطوير التعليم في اذربيجان وبرامج المنح الدراسية لمواطني البلدان الأجنبية.